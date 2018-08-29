Эсеры-одномандатники начали снимать своих соперников из РППС с выборов по одному

В районные суды Екатеринбурга начали поступать иски от кандидатов в депутаты от «Справедливой России» по одномандатным округам с требованием отменить регистрацию их соперников от Партии пенсионеров. Один из них уже удовлетворен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как Ленинский райсуд в минувшую пятницу отменил регистрацию списка «пенсионеров» по единому округу, было подано уже три иска по одномандатным округам, причем два из них – в Ленинский суд. Вчера состоялось заседание по иску кандидата от СР по 10 округу Анны Степаненко – она пыталась снять «пенсионера» Сергея Бабинова, и ей это удалось (впрочем, Бабинов вправе обжаловать решение в облсуде).

Кандидат от СР по 9 округу Виталий Чачин сегодня пытается оспорить регистрацию «пенсионера» Рустэма Казыханова, который, напомним, «виновен» в снятии с выборов Юлии Михалковой. И, наконец, вчера «эсер» Андрей Станкевич подал иск о снятии своего соперника по 16 округу (Чкаловский район) – «пенсионера» Олега Пинегина. Дата заседания по этому иску еще не назначена.

Напомним, вчера Партия пенсионеров обжаловала решение райсуда о снятии своего списка по единому избирательному округу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.08.18

Решение по мэру отложено. Комиссия по отбору кандидатов проводит дополнительные проверки. / Комиссия по выборам мэра отбирает кандидатов на должность главы. «Годных» рассмотрит гордума. / Директора красноуфимского муниципального предприятия посадили за хищение бюджетных денег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»