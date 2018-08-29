«Пенсионеры» обжаловали свое снятие с екатеринбургских выборов

Свердловское региональное отделение РППС направило в облсуд апелляционную жалобу на решение Ленинского суда о своем снятии с выборов в ЕГД.

Как сообщил «Новому Дню» представитель Партии пенсионеров Александр Кислых, дата рассмотрения жалобы в облсуде еще не назначена. Вероятно, заседание состоится в конце этой недели или в начале следующей.

Напомним, в пятницу, 24 августа, Ленинский райсуд снял список РППС с екатеринбургских выборов по требованию ЛДПР, причем жириновцев поддержал представитель федерального руководства «пенсионеров» – по его словам, выдвижение кандидатов в Екатеринбурге прошло с нарушениями.

Между тем избирательные бюллетени в городе были отпечатаны еще 23 августа, соответственно, список РППС там есть. Вчера в эфире радио «Город FM» председатель горизбиркома Илья Захаров заявил, что до окончания рассмотрения апелляции вычеркивать Партию пенсионеров из бюллетеней не будут.

Екатеринбург, служба информации

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