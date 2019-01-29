Гордума Екатеринбурга одобрила досрочную отставку депутата Швалева

Екатеринбургский депутат от «Справедливый России» Антон Швалев официально лишился мандата. Решение было принято единогласно сегодня на заседании городской думы. Швалев также был исключен из состава постоянных комиссий по городскому хозяйству и экономическому развитию.

Ранее эсер сообщил, что отказался от депутатского кресла в связи с переездом в Омск. Предполагается, что он займет один из постов в правительстве губернатора Александра Буркова, ранее возглавлявшего свердловское отделение «Справедливой России». Но сам Швалев предпочитает не раскрывать будущее место работы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.19

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