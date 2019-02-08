В думе Екатеринбурга появится врач-стоматолог

Свердловский региональный совет партии «Справедливая Россия» принял решение о передаче вакантного мандата депутата ЕГД врачу-стоматологу Владимиру Козлову. Об этом сообщил в фейсбуке депутат Госдумы справедливоросс Дмитрий Ионин.

Напомним, Антон Швалев досрочно сложил депутатские полномочия 29 января в связи с переездом в Омск. Предполагается, что он займет один из постов в правительстве губернатора Александра Буркова, ранее возглавлявшего свердловское отделение «Справедливой России».

Сам Швалев о будущем месте работы информацию пока не раскрывает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.02.19

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