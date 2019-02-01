Нового депутата гордумы Екатеринбурга назовут 8 февраля

«Справедливая Россия» распределит освободившийся после ухода Антона Швалева мандат городской думы Екатеринбурга на региональной конференции. Заседание состоится в следующую пятницу, 8 февраля.

Как сообщил сегодня депутат Госдумы Дмитрий Ионин, партия рассматривает трех кандидатов на вакантное место в ЕГД. Это руководитель УК ЖКХ Октябрьского района Михаил Плешаков, стоматолог Владимир Козлов и предприниматель Илья Пархимчик – все они участвовали в сентябрьских выборах в разных территориальных группах.

Напомним, Антон Швалев досрочно сложил депутатские полномочия 29 января в связи с переездом в Омск. Предполагается, что он займет один из постов в правительстве губернатора Александра Буркова, ранее возглавлявшего свердловское отделение «Справедливой России».

Сам Швалев предпочитает не раскрывать будущее место работы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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