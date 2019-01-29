В горизбиркоме намекнули, кто займет вакантное место в гордуме

Избирком Екатеринбурга на сегодняшнем заседании в разделе «разное» предварительно обсудил, кто может занять в ЕГД место, освободившееся после ухода эсера Антона Швалева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель ГИК Илья Захаров сообщил, что, поскольку этот депутат избран по партийному списку, до 11 февраля эсеры вправе сами решать, кому они передадут мандат. Если же они этого не сделают, то горизбирком примет решение, основываясь на результатах территориальных групп этой партии, полученных на выборах 9 сентября.

«Насколько я помню, следующей по списку идет Железнодорожная тергруппа № 4. Но возглавляющий ее Александр Колесников уже и так стал депутатом по одномандатному округу. Следом за ним идет, если не ошибаюсь, Леонид Тихонов», – сказал Захаров. Согласно опубликованному на сайте избиркома списку партии, этот кандидат родился в 1983 году, имеет высшее образование и временно не работает.

Напомним, сегодня утром Екатеринбургский депутат от «Справедливой России» Антон Швалев официально лишился мандата. Ранее эсер сообщил, что отказался от депутатского кресла в связи с переездом в Омск. Предполагается, что он займет один из постов в правительстве губернатора Александра Буркова, ранее возглавлявшего свердловское отделение «Справедливой России». Но сам Швалев предпочитает не раскрывать будущее место работы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.19

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