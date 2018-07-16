Свердловские депутаты все-таки обсудят пенсионную реформу на заседании заксобрания

Свердловское заксобрание обсудит федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста на общем пленарном заседании, которое состоится завтра. Как передает корреспондент «Нового Дня», об этом заявил председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов.

«Вероятно, прислушались, в том числе, и к вашему обращению», – сказал он депутату от КПРФ Александру Ивачеву, который возмущался, что резонансная реформа обсуждается только на комитетах.

При этом само заседание профильного комитета не состоялось, так как не набрался кворум. Депутат «Единой России» Владимир Рощупкин лежит в больнице после несчастного случая. Эсер Андрей Жуковский буквально с сегодняшнего дня ушел в отпуск. Депутат ЕР Алексей Кушнарев отсутствовал.

Напомним, промышленный комитет должен был последним дать свое заключение по законопроекту. Предыдущие семь комитетов повышение пенсионного возраста одобрили почти единогласно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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