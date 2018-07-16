российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 июля 2018, 12:43 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Свердловские депутаты все-таки обсудят пенсионную реформу на заседании заксобрания

Свердловское заксобрание обсудит федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста на общем пленарном заседании, которое состоится завтра. Как передает корреспондент «Нового Дня», об этом заявил председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов.

«Вероятно, прислушались, в том числе, и к вашему обращению», – сказал он депутату от КПРФ Александру Ивачеву, который возмущался, что резонансная реформа обсуждается только на комитетах.

При этом само заседание профильного комитета не состоялось, так как не набрался кворум. Депутат «Единой России» Владимир Рощупкин лежит в больнице после несчастного случая. Эсер Андрей Жуковский буквально с сегодняшнего дня ушел в отпуск. Депутат ЕР Алексей Кушнарев отсутствовал.

Напомним, промышленный комитет должен был последним дать свое заключение по законопроекту. Предыдущие семь комитетов повышение пенсионного возраста одобрили почти единогласно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

Акция силовиков, хайп или маргинализация протеста: журналисты и политики об акции Pussy Riot. / В Екатеринбурге перекроют дороги ради ночного крестного хода. / Упавшего со скалы исполнительного директора УВЗ выпишут из больницы через две недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

Это страшное слово «реформа»: Кремль запретил говорить о повышении пенсионного возраста в стиле 1990-х

Комитет заксо по жилищной политике одобрил повышение пенсионного возраста

На Ямале появился первый отзыв депутата на пенсионную реформу после «секретного» заседания

«Люди требуют митинга!»: в Сысерти подали заявку на протест против пенсионной реформы

Свердловских коммунистов отправили митинговать против пенсионной реформы к памятнику афганцам

«Пенсионные» протесты не дают подняться рейтингу Путина

С понедельника на Урале возобновятся массовые митинги против пенсионной реформы (ФОТО)

Депутаты заксобрания Ямала официально поддержали пенсионную реформу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Экономика, пенсионная реформа,

Новости партнеров