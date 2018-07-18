В заксо пока не знают, кому достанется депутатская зарплата Жуковского

В заксобрании пока не знают, кому из депутатов перейдет право эсера Андрея Жуковского получать зарплату за свою законодательную деятельность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, принято решение, что Андрей Жуковский больше не будет получать зарплату. Но кто тот счастливчик, которому теперь достанется это право – депутаты пока не обсуждали.

Напомним, сразу после избрания действующего созыва заксо был принят областной закон, согласно которому зарплату получают 30 депутатов – это председатель заксобрания, его заместители, председатели восьми профильных комитетов, по одному заму от комитетов и еще ряд должностей.

Кто заменит Андрея Жуковского в предвыборном штабе эсеров, станет ясно в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил временным генеральным директором 38-летнего депутата Свердловского заксо Андрея Жуковского. Уже сегодня Жуковский будет представлен коллективу акционерного общества, а с 19 июля он приступит к своим обязанностям.

Екатеринбург, служба информации

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