Омские СМИ сообщили о задержании бывшего свердловского депутата

Бывший депутат заксобрания Свердловской области Андрей Жуковский накануне был задержан в Омске.

Об этом сообщает местное издание «Город55» со ссылкой на свои источники. По его данным, задержание связано с незаконным использованием опор линий электропередачи для размещения ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). В ближайшее время Жуковскому должны избрать меру пресечения.

Напомним, Жуковский был депутатом заксо от партии «Справедливая Россия». В 2018 году он получил должность руководителя компании «Омскэлектро». Это случилось вскоре после того, как его однопартиец Александр Бурков стал омским губернатором. При этом из свердловского заксо Жуковский не ушел.

Добавим, вслед за Бурковым в Омск переехали еще несколько уральских эсеров. Дела у многих из них пошли не слишком хорошо. Так, бывший депутат Геннадий Ушаков был осужден за дачу взятки.

Александр Бурков покинул пост омского губернатора в 2023 году, сейчас он работает в корпорации «Ростех».

Омск, Елена Владимирова

