Упавшего со скалы исполнительного директора УВЗ выпишут из больницы через две недели

Исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, в минувшую пятницу сорвавшийся со скалы, идет на поправку. Как сообщили «Новому Дню» источники в областной клинической больнице №1, где проходит лечение пострадавший, его могут выписать примерно через две недели.

Напомним, Рощупкин в составе туристической группы находился на сплаве и получил травмы результате падения со скалы. На вертолете его доставили в Екатеринбург, где провели все необходимые манипуляции, в том числе зашили глубокую рану головы.

По словам начальника пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, полиция квалифицирует произошедшее с топ-менеджером УВЗ как несчастный случай.

Сотрудники полиции уже выезжали на место происшествия, опрашивали очевидцев и криминального характера в инциденте не нашли.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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