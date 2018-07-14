Владимир Рощупкин после падения со скалы находится в сознании

Пострадавший в результате падения со скалы депутат областной думы, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин находится в сознании. Как стало известно «Новому Дню», по факту травмирования будет проведена доследственная проверка – после того, как все члены экспедиции вернутся со сплава.

Напомним, что Рощупкин был эвакуирован вертолётом в Екатеринбург в первую областную больницу в минувшую пятницу. Ему была сделала операция, рана на голове оказалась глубокой, но трепанации черепа не понадобилось. Консилиум по дальнейшему лечению предварительно назначен на понедельник. Больного уже навестили близкие родственники.

Екатеринбург, Елена Васильева

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