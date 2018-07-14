Свердловский депутат попал в больницу после сплава по Чусовой

Депутат заксобрания Свердловской области, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин во время сплава по реке Чусовой получил серьезные травмы головы.

По данным телеграм-канала «112», парламентарий упал со скалы, которых действительно много на берегах реки, чрезвычайное происшествие случилось во время стоянки.

По некоторым данным, мужчину увезли в больницу Екатеринбурга на вертолете. Никаких подробностей о его состоянии пока нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.07.18

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