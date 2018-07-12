К Царским дням по Екатеринбургу провели синюю линию (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня начинаются Царские дни. В городе уже появились первые паломники. А близ мест, которые связаны с императорской семьей, к утру провели синюю линию ярко-голубого цвета.

Создать проект «Синяя линия» предложила епархия. «У нас есть в городе красная линия, которая объединяет наиболее интересные исторические проекты. Предлагается синей линией объединить те проекты, которые так или иначе связаны с царской семьей, – комментировал ранее заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. Линия проходит мимо Храма-на-Крови, храма Вознесения Господня, Оперного театра (построен в годы правления Николая II), музея с православным уклоном «Россия – моя история» и других подобных объектов.

Фестиваль «Царские дни» будет идти в Екатеринбурге неделю – с 12 по 20 июля. В нем примут участие российские и зарубежные коллективы; пройдут фестиваль колокольного звона «Благовествуй, Земле Уральская!», концерты и встречи с историками, писателями, краеведами. Ключевыми днями станут 16 и 17 июля, когда ожидается прибытие в уральскую столицу патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тогда же пройдут и главные службы, и крестный ход, ради которого тысячи паломников приедут в Екатеринбург.

Екатеринбург, служба информации

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