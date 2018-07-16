Голубой – для велосипедистов. Двухколесные оккупировали православную линию

Екатеринбургские велосипедисты оккупировали синюю линию, которая появилась на улицах города к Царским дням. Двухколесные, по всей видимости, посчитали, что разметку нанесли специально для них, поэтому многие ездят прямо по «царской» линии.

Как писал ранее «Новый День», она объединяет места, так или иначе связанные с семьей Романовых. Линия проходит мимо Храма-на-Крови, храма Вознесения Господня, Оперного театра (построен в годы правления Николая II), музея с православным уклоном «Россия – моя история» и других подобных объектов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.18

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