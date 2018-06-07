российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 июня 2018, 10:48 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Власти Свердловской области заказывают для патриарха Кирилла три вертолета

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских заподозрил правительство Свердловской области в неслыханной щедрости. По его данным, региональные власти заказывают полеты на трех вертолетах на общую сумму 5,7 млн рублей. «Каюсь, сначала подумал плохо о наших руководителях. Но осознал, что не для себя стараются. В июле как раз патриарх Кирилл на Урал приезжает. Совпадений быть не может. Вертушки явно берут под него и свиту», – пишет депутат в своем фейсбуке.

По словам Альшевских, первый вертолет рассчитан на четыре-пять пассажиров, второй – на 22-24 человека, а вместительность третьего не так важна, как обстановка – обязательные пункты диван и два кресла.

«Я даже предположу, что заказ выиграет «ЮТэйр – Вертолетные услуги». У компании из Сургута имеется транспорт с подходящими характеристиками. Примечательно, что заказчик оплатит не только непосредственное время налетов (примерно 120-190 тысяч рублей за час), но и перегон вертолетов из ХМАО до Екатеринбурга и обратно на базу», – отмечает он.

Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл действительно приедет этим летом на Урал, чтобы принять участие в событиях в память о столетии со дня расстрела семьи Романовых, впоследствии канонизированных. Помимо духовенства в Екатеринбурге ждут десятки тысяч паломников.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.18

СК возбудил уголовное дело из-за полугодовой задержки зарплаты в «Уралаэрогеодезии». / 7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Нельзя дышать и даже по улице пройтись»: жители Сухого Лога просят Путина помочь им в борьбе с пылью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Не всем участникам Царского крестного хода разрешили общаться с местным населением и СМИ

Стала известна программа главных мероприятий Царских дней на Урале

На Царские дни в Екатеринбурге ждут патриарха и 100 тысяч паломников

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров