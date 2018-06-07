Власти Свердловской области заказывают для патриарха Кирилла три вертолета

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских заподозрил правительство Свердловской области в неслыханной щедрости. По его данным, региональные власти заказывают полеты на трех вертолетах на общую сумму 5,7 млн рублей. «Каюсь, сначала подумал плохо о наших руководителях. Но осознал, что не для себя стараются. В июле как раз патриарх Кирилл на Урал приезжает. Совпадений быть не может. Вертушки явно берут под него и свиту», – пишет депутат в своем фейсбуке.

По словам Альшевских, первый вертолет рассчитан на четыре-пять пассажиров, второй – на 22-24 человека, а вместительность третьего не так важна, как обстановка – обязательные пункты диван и два кресла.

«Я даже предположу, что заказ выиграет «ЮТэйр – Вертолетные услуги». У компании из Сургута имеется транспорт с подходящими характеристиками. Примечательно, что заказчик оплатит не только непосредственное время налетов (примерно 120-190 тысяч рублей за час), но и перегон вертолетов из ХМАО до Екатеринбурга и обратно на базу», – отмечает он.

Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл действительно приедет этим летом на Урал, чтобы принять участие в событиях в память о столетии со дня расстрела семьи Романовых, впоследствии канонизированных. Помимо духовенства в Екатеринбурге ждут десятки тысяч паломников.

Екатеринбург, служба информации

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