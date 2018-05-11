Не всем участникам Царского крестного хода разрешили общаться с местным населением и СМИ

В год 100-летия со дня гибели семьи Романовых по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со 2 июня по 17 июля 2018 года пройдёт пеший крестный ход из Тобольска в Екатеринбург.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургской епархии, протяженность Крестного хода составит 700 км. В нем примут участие православные паломники из Крыма, Белоруссии, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России.

Крестный ход начнется 2 июня с выходом из Тобольского Кремля в 11:00 после литургии и молебна. 14 июня паломники прибудут в Тюмень, 26 июня – в Ирбит. Затем, 3 июля, они дойдут до Алапаевского монастыря Новомучеников Российских. Прибытие в Екатеринбург ожидается ориентировочно 14 июля в субботу утром. В ночь с 16-го на 17-е пройдет служба и Царский крестный ход. График может незначительно меняться.

О правилах поведения во время Крестного хода сообщается на специальном сайте: «Пять дней идём, молимся, на праздник – стоянка, служба, причастие, отдых, стирка, лечение. Встречи и беседы – каждый день. Длина ежедневных переходов от 20 до 40 км. Те, кто покрепче, по прибытии могут развернуть лагерь, потрудиться на кухне, поработать на послушаниях. Пообщаться с местным населением тоже могут, но не все. Бич крестных ходов – самочиние, ревность не по разуму, просто элементарное незнание, самодеятельность участников, вещающих как бы от имени крестного хода и не только местным бабушкам, но и разного рода СМИ, часто нецерковным. Не многие делайтесь учителями (Иак. 3,1), сказал апостол», – говорится на сайте «Восхождение».

Ранее самым протяженным пешим крестным ходом считался маршрут от Екатеринбурга до Верхотурья – 360 км.

Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, служба информации

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