«Шесть человек с портретом Путина и десять полицейских» – кто митингует на площадках вместо противников пенсионной реформы

Активисты движения «Левый фронт» создали протестный штаб в Екатеринбурге для координации действий против пенсионной реформы. К работе в штабе приглашены общественные организации, оппозиционные партии, а также кандидаты в депутаты городской думы. Члены ЛЕФ надеются, что объединение усилий поможет бороться против «шулерства» чиновников, которые отказывают в согласовании митингов против повышения пенсионного возраста. За последнюю неделю «Левый фронт» получил более 20 отказов, сообщил РИА «Новый День» координатор свердловского отделения Константин Анисимов.

«Мы подали в министерство общественной безопасности уведомления о митингах вплоть до 18 июля на всех четырех площадках, разрешенных в Екатеринбурге (на время чемпионата мира по футболу – прим. ред.). И уже пришло более 20 отказов по причине, что площадки уже заняты. Каждый день мы приходим к открытию министерства в 8.30, регистрируемся первыми и подаем заявку на митинг ровно за 15 дней. А потом оказывается, что кто-то подал заявление раньше нас. Это какое-то шулерство, чтобы не дать людям собраться и обсудить важную тему», – заявил Константин Анисимов.

По его словам, 1 июля активисты ЛЕФа специально съездили в парк Камвольного комбината, чтобы посмотреть, ради какого мероприятия им было отказано в проведении митинга. На площадке находились 6-7 человек – активисты НОД. Они установили кубы с портретами Путина и Бастрыкина, а также звуковую колонку с зацикленной записью. Выступающих на митинге не было вовсе. За происходящим наблюдали около десяти сотрудников полиции, то есть их было больше, чем самих участников мероприятия.

Константин Анисимов отметил, что теперь протестный штаб будет выезжать с проверкой на все площадки, которые были не согласованы МОБ для проведения митингов против повышения пенсионного возраста.

При этом в «Левом фронте» не исключают совместную акцию протеста с другими политическими партиями по заявленной теме. «Мы будем использовать любую возможность, чтобы собрать людей. Если будет согласованный митинг НФПР или КПРФ, или кого-то другого, то мы присоединимся, пусть и без приглашения. Другой вопрос, что на таких акциях обычно не дают сказать слова. Наверное, потому только такие митинги и согласуют», – резюмировал Анисимов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.18

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