Ямальские депутаты прославились из-за позиции по пенсионной реформе

Странную позицию депутатов заксобрания Ямала по пенсионной реформе заметили в Москве. Она отражена в рейтинге «Петербургской политики», который опубликован во вторник, 10 июля 2018 года. Как ранее сообщал «Новый День», ямальские парламентарии заочно обсуждали повышение пенсионного возраста якобы из-за того, что все ушли в отпуск, и потом втайне от всех проголосовали по вопросу законопроекта.

Эксперты фонда «Петербургская политика» отметили «заочное обсуждение» на Ямале, назвав его в числе распространённых обоснований отсрочки обсуждения пенсионной реформы в регионах. Политологи отметили, что региональные парламенты, которые вынуждены были сформировать отзывы на проект непопулярной реформы, придумывали разные аргументы, чтобы вслух не транслировать свою позицию.

«Стрессовость пенсионной реформы для региональных элит обусловила снижение рейтингов устойчивости большей части территорий (за исключением городов, где проходили матчи ЧМ, «вытянувшие» наверх рейтинговые показатели)», – объясняют аналитики. «В ряде случаев губернаторы и спикеры парламентов уклонялись от комментариев, выдвигая на первый план в публичном пространстве своих заместителей, однако в немалом количестве регионов официальная реакция отсутствовала или фактически не содержала собственной оценки происходящего», – отмечает глава фонда Михаил Виноградов в пояснениях к докладу 10 июля 2018 года.

Именно так поступили на Ямале, там до сих пор не сформулировали отношение к реформе. Как пояснили агентству «Новый День» во вторник, 10 июля, в заксобрании Ямала, протокол голосования по вопросу пенсионной реформы всё ещё не готов, потому что и.о. председателя думы Ямала в командировке.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.07.18

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