Ямальские депутаты в тайне от народа поддержали повышение пенсионного возраста

Депутаты-единороссы в заксобрании ЯНАО поддержали проект пенсионной реформы. Решение было принято на заседании фракции. А в среду, 4 июля, в окружной думе стартовало заочное голосование по федеральному закону, сообщила агентству «Новый День» депутат Елена Кукушкина.

Она добавила, что сама как член КПРФ выступила против пенсионной реформы. Кроме того, она вносила в заксобрание Ямала предложение федеральных коллег из КПРФ – ввести мораторий на повышение пенсионного возраста. Однако предложения г-жи Кукушкиной не были учтены при голосовании.

Как сообщало агентство «Новый День» ранее, вопрос о пенсионной реформе поднимался в думе Ямала депутатами-оппозиционерами на завершающем летнем заседании 21 июня. Вице-спикер Виктор Казарин после дискуссии предложил создать рабочую группу, чтобы выработать позицию ямальских депутатов и отправить её в госдуму. Прошло две недели. Стало ясно, что рабочая группа так и не приступила к работе. В заксобрании Ямала все ушли в отпуск.

Обновлено 10:26. Получить комментарии от депутатов фракций ЛДПР и «Единая Россия» не удалось. Они не ответили на телефонные звонки.

В аппарате заксобрания Ямала агентству «Новый День» пояснили, что заочное голосование действительно запущено, оно ещё не окончено. Сбор голосов продлится до 6 июля 2018 года. После этого будет выработана позиция окружной думы и отправлена в нижнюю палату парламента.

По словам справедливоросса Валерия Степанченко, он не поддержал проект закона. «Моя позиция не изменилась. Я против. Более того, мы собираем подписи против закона о повышении пенсионного возраста. К сожалению, пока немного ямальцев подписались – люди не хотят публично демонстрировать своё отношение, поддерживают только на словах. Кроме того, «Справедливая Россия» внесла свой альтернативный, более правильный законопроект в госдуму», – пояснил г-н Степанченко.

Вместе с этим «Единая Россия» обещала до 30 июля 2018 провести сбор предложений от регионов и отправить их в Госдуму. Как сообщает агентство «Новый День», в Госдуму отправлены по крайней мере три отзыва парламентов Санкт-Петербурга, Волгоградской области и Ставропольского края. Все они положительные.

Салехард, служба информации

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