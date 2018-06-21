Депутаты Ямала поговорили о пенсионной реформе. Единороссы не захотели отправлять комментарии в Москву

Ямальские депутаты не стали формулировать своё отношение к пенсионной реформе, которая приведёт к повышению пенсионного возраста. Представители оппозиционных партий в четверг, 21 июня? на очередном заседании заксобрания предложили отправить в федеральное правительство позицию ямальского парламента. Но единороссы решили, что нужно ещё обсудить этот вопрос.

Справедливоросс Валерий Степанченко, заявил, что нужно предостеречь федеральные власти от принятия решения по пенсиям без учёта мнения из регионов, и в том числе, мнения жителей Крайнего Севера.

«Предлагаю внести в повестку нашего заседания вопрос об отношении к пенсионной реформе. Нам бы не хотелось, чтобы повторилась ситуация со 122 законом – его федеральные коллеги приняли летом, когда все парламенты были на каникулах, без учёта особенностей Крайнего Севера. Нам бы хотелось, чтобы закон (о повышении пенсионного возраста – прим.ред) рассматривался после того, как он будет рассмотрен на местах, и с учётом тех вариантов, которые представила оппозиция», – сказал г-н Степанченко.

Его поддержал либерал-демократ Иван Вершинин, который заявил, что мужчины в 60 субъектах РФ не доживают до 65 лет (именно такой порог выхода на пенсию предлагает установить федеральное правительство – прим.ред). «Все сигналы из муниципалитетов Ямала от населения по данной реформе негативные», – заключил парламентарий.

Коммунист Елена Кукушкина добавила, что и на федеральном уровне КПРФ уже внесло в Госдуму мораторий на введение пенсионной реформы. Соответственно, ямальские коммунисты также не поддерживают новации.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года.

В ответ на предложение оппозиционных партий вице-спикер заксобрания Ямала, единоросс Виктор Казарин заявил, что такое обращение в федеральное правительство с Ямала будет похоже на популизм, поскольку региональные депутаты не успели обсудить тему и выработать решение.

В итоге было решено создать межфракционную групп для обсуждения вопроса. Очевидно, голосовать за то, чтобы отправить комментарии в госдуму, ямальские депутаты будут уже заочно. Потому что в четверг, 21 июня, состоялось последнее заседание перед летними каникулами региональной думы.

Салехард, служба информации

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