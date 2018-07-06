Депутаты Чукотки предложили Госдуме повысить пенсионный возраст всем, кроме северян

Дума Чукотского автономного округа предложила московским коллегам поднять пенсионный возраст всем, кроме жителей Крайнего Севера и коренныхмалочисленных народов Севера. Предложение северные депутаты отправили в виде отзыва, оно поступило в аппарат госдумы 6 июля, сообщает агентство «Новый День». Это четвёртый отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста. Предыдущие три полностью поддерживали реформу.

Сейчас северяне (те, кто отработал нормативное число лет и аборигены) выходят на пенсию раньше других жителей страны – женщины в 50 лет, мужчины – в 55 лет. Законопроект предлагает увеличить возраст – до 60 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Законодатели Чукотки переживают, что большинство северян просто не доживут до этих лет.

«В северных регионах отмечается высокий уровень заболеваемости населения, ограниченность доступа к медпомощи для жителей удалённых районов, неблагоприятные условия жизни коренных малочисленных народов. Климатический фактор, длительная и суровая зима, короткое холодное лето, полярная ночь и полярный день неблагоприятно влияют на здоровье населения», – аргументируют своё предложение чукотские законодатели. Они сетуют на солнечное голодание, космические факторы и ухудшение иммунитета.

Дума Чукотской области приводят статистику, согласно которой москвичи живут дольше, чем жители северных регионов. «В 2016 году продолжительность жизни среди сельского населения Чукотского автономного округа составила 47,56 лет среди мужчин и 58,52 лет среди женщин», – рассказывают депутаты.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», депутаты Ямала, который также относится к территориям Крайнего Севера, также должны были проголосовать за законопроект о пенсионной реформе. Ни один из единороссов пока не прокомментировал позицию фракции. Вместе с этим оппозиция уже знает, что члены «ЕР» на Ямале планировали поддержать проект полностью.

Москва, служба информации

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