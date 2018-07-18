«Закон против всех»: пенсионная ликвидация населения

Пенсионная реформа, инициированная правительством РФ, является законом «против всех», «самым антисоциальным и вредным по своим последствиям за последние 14 лет». Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, в результате реализации планов кабинета министров в России фактически будут физически ликвидированы четверть пенсионеров-женщин и около половины мужского населения, а также создана огромная армия безработных.

Парламентарий обратил внимание, что реформа, в том числе, направлена против старшего поколения. «По данным финансового университета при правительстве России, сейчас до 60 лет не доживают 30 процентов мужчин, до 65 – 43 процента, это рекорд Европы, – подчеркнул депутат. – Если поднимут пенсионный возраст, не доживёт половина. По тем же данным, до 55 не доживает 10 процентов женщин. Если поднимут пенсионный возраст до 63, не доживёт четверть».

Смолин считает это «ликвидацией как класса половины пенсионеров-мужчин и четверти пенсионеров-женщин».

Законопроект, по его словам, также направлен против молодежи, потому что «половина всех безработных – в возрасте от 20 до 34 лет». Реформа работает и против молодых мам, детей, в том числе, ещё не родившихся.

«У нас сейчас очередь в детские сады для детей в возрасте от полутора до трёх лет – 470 тысяч, от трёх до 7 лет – 90 тысяч, итого более полумиллиона. Сейчас многие из них воспитываются молодыми бабушками. Молодые бабушки как класс будут ликвидированы», – предупредил Смолин.

По его мнению, после реализации реформы такая ситуация непременно скажется на количестве детей, на качестве их образования и жизни молодых мам.

Кроме того, как считает Смолин, закон является «проявлением классовой политики правительства» – «пострадают, прежде всего, люди со средними и низкими доходами – олигархам и очень богатым пенсионный возраст и пенсии вообще не нужны».

Документ также бьет по бюджету, особенно бюджету Фонда социального страхования. Как напомнил Смолин, ежегодно в России госпитализируется более 10 млн людей «современного пенсионного возраста». Количество же тех, кто болеет, «на порядок выше», но пока им больничные не платят. С повышением пенсионного возраста – платить придется.

Реформа обернется ростом обращений за инвалидностью и соответственно выплатой ежемесячных денежных пособий.

При этом Смолин счел неадекватными доводы правительства РФ о том, что реформа вводится для повышения пенсий. «Если будут подняты пенсии на 10%, скажем, в следующем году, то для того, чтобы компенсировать потери, связанные с лишением пенсий в течение пяти лет, мужчинам придется прожить 50 лет после 65, а женщинам – 80 лет после 63», – отметил депутат и обратил внимание, что мужчины при этом потеряют 840 тысяч рублей «примерно при современной пенсии», женщины – 1 млн 350 тысяч рублей.

Более того, по оценке депутата, закон вредит экономике, так как убивает ее главные двигатели – дешевый кредит и платежеспособный спрос. «Какой рынок сбыта, если мы сокращаем доходы населения? – задался вопросом парламентарий. – Это прямо противоречит положениям президентского указа номер 204 о том, что надо выводить экономику на среднемировые темпы. Какой там экономический прорыв, когда сплошные тормоза?»

Реформа, уверен Смолин, идет вразрез с техническим прогрессом. Он напомнил, что в Южной Корее внедряется 478 многофункциональных роботов на 10 тысяч населения, в Китае – 36, а в России – всего 2. И всему виной – слишком дешевая рабочая сила в стране: «бизнес не хочет внедрять роботов, когда есть возможность нанимать людей за копейки».

«Помните старую советскую песню из фильма «Приключения Электроника»: «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек»? – спросил депутат. – Сейчас будет наоборот: бесконечны хлопоты, нескончаем бег, отдыхают роботы, а не человек».

С такой политикой, предостерег он, неизбежно будет провален указ президента РФ в части увеличения производительности труда на 5% ежегодно до 2024 года.

Заканчивая выступление, Смолин заявил, что уже внесен проект федерального закона о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. «Почему до 2030-го? Владимир Владимирович указал, что мы должны к 2030 году жить 80 лет. Вот давайте будем жить 80 лет, а тогда обсуждать вопрос о повышении пенсионного возраста», – пояснил он.

Кроме того, Смолин напомнил, что уже инициирован общероссийский референдум о запрете на повышение пенсионного возраста. Документы поданы в Московскую избирательную комиссию. «Дайте народу высказаться на эту тему, если повышение пенсионного возраста будет поддержано, что ж, принимаем закон, если нет, оставьте народ в покое», – призвал он.

По его оценке, своими планами «наше дорогое правительство всех нас объединило», подчеркнул он, ведь «если правительство против всех, то и люди объединяются против правительства».

Депутат напомнил, что около 90% россиян не согласны с реформой, и по стране уже прокатилась волна митингов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.07.18

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