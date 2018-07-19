Список депутатов тюменской «матрешки», проголосовавших в Госдуме за пенсионную реформу

В распоряжении «Нового Дня» оказался поименный список депутатов Госдумы, которые в четверг, 19 июля, приняли участие в голосовании по вопросу пенсионной реформы.
Все члены фракции «Единой России» проголосовали за повышение пенсионного возраста. В частности поддержали законопроект правительства:
Известный шахматист Анатолий Карпов, представляющий в Госдуме интересы жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат от Югры Александр Сидоров
Владимир Пушкарев, депутат от всех трех регионов тюменской «матрешки»
Тюменец Иван Квитка
Депутат от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Татьяна Гоголева
Тюменец Эрнест Валеев
Николай Брыкин, представляющий все три региона тюменской «матрешки»
Депутат от ХМАО Павел Завальный
Ямалец Григорий Ледков
Против пенсионной реформы выступили:
Депутат Александр Ремезков (Справедливая Россия), представляющий Тюменскую область, Курганскую области и Краснодарский край
Зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова (СР), представляющая Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми и ЯНАО
Коммунист Николай Езерский (представляет Свердловскую область, ХМАО, ЯНАО)
Депутат от всех трех тюменских регионов Владимир Сысоев (ЛДПР)
Коммунист Павел Дорохин, представляющий кроме Курганской и Мурманской областей еще и Тюменскую область
Екатеринбуржец Дмитрий Ионин (СР), представляющий в Госдуме кроме Свердловской области Пермский край и Югру
Напомним, сегодня Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Стоит отметить, что доплата к пенсиям депутатов Госдумы РФ составляет больше 46 тысяч рублей при зарплате парламентариев в 400 тысяч рублей.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 19.07.18
Замгенпрокурора Пономарев назвал драку в Тобольске беспрецедентным «бунтом». / К зданиям Пенсионного фонда в тюменской «матрешке» вышли пикетчики (ФОТО). / «Жирная свинота в розовой мини-юбке»: Водонаева поносит толстых. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»