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Четверг, 19 июля 2018, 15:32 мск

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Список депутатов тюменской «матрешки», проголосовавших в Госдуме за пенсионную реформу

Сайт Госдумы РФ

В распоряжении «Нового Дня» оказался поименный список депутатов Госдумы, которые в четверг, 19 июля, приняли участие в голосовании по вопросу пенсионной реформы.

Все члены фракции «Единой России» проголосовали за повышение пенсионного возраста. В частности поддержали законопроект правительства:

Известный шахматист Анатолий Карпов, представляющий в Госдуме интересы жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат от Югры Александр Сидоров

Владимир Пушкарев, депутат от всех трех регионов тюменской «матрешки»

Тюменец Иван Квитка

Депутат от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Татьяна Гоголева

Тюменец Эрнест Валеев

Николай Брыкин, представляющий все три региона тюменской «матрешки»

Депутат от ХМАО Павел Завальный

Ямалец Григорий Ледков

Против пенсионной реформы выступили:

Депутат Александр Ремезков (Справедливая Россия), представляющий Тюменскую область, Курганскую области и Краснодарский край

Зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова (СР), представляющая Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми и ЯНАО

Коммунист Николай Езерский (представляет Свердловскую область, ХМАО, ЯНАО)

Депутат от всех трех тюменских регионов Владимир Сысоев (ЛДПР)

Коммунист Павел Дорохин, представляющий кроме Курганской и Мурманской областей еще и Тюменскую область

Екатеринбуржец Дмитрий Ионин (СР), представляющий в Госдуме кроме Свердловской области Пермский край и Югру

Напомним, сегодня Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Стоит отметить, что доплата к пенсиям депутатов Госдумы РФ составляет больше 46 тысяч рублей при зарплате парламентариев в 400 тысяч рублей.

Тюмень, служба информации

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