У губернатора Моора новый заместитель – экс-директор компании Якушева

У губернатора Тюменской области появился новый заместитель. Как еще в октябре 2018 года прогнозировал «Новый День», им стал Эдуард Бакиев. Он будет руководить представительством правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. Бакиев пришел на место Павла Тараканова, который перешел работать в Совет Федерации.

Эдуард Бакиев был генеральным директором убыточного муниципального АО «Тюменская ярмарка» и директором ООО «Центр стратегического развития», чьими учредителями значатся сын бывшего губернатора области Павел Владимирович Якушев и бывший глава Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий. Кроме этого Бакиев был учредителем ООО «Тюменская овчинно-меховая фабрика» и «Западно-Сибирская юридическая группа». В прошлом году новый замгубернатора официально вышел из состава всех этих компаний.

Напомним, выставочный зал «Тюменская ярмарка» – старейший Экспоцентр Тюменской области. Власти презентуют его как одного из лидеров Западно-Сибирского региона, широко известного в России и за рубежом. «Тюменская ярмарка» проводит крупные экономические форумы, выставки, выездные экспозиции. При этом странным образом является убыточным предприятием. В 2017 году при выручке в 65,5 млн рублей, компания демонстрировала убытки в размере 5,3 млн рублей. При этом ООО «Центр стратегического развития», которым также руководил Бакиев, – весьма прибыльная организация. За 2017 год чистая прибыль Центра составила почти 110 млн рублей.

Несмотря на бизнес-связи с семьей Якушева, Эдуард Бакиев – член команды Александра Мора. Моор и Бакиев друзья с давних времен, в 2000-е годы вместе боролись за контроль над первым тюменским супермаркетом – ЦУМом. Моор и Бакиев дружат открыто и иногда их видят обедающими вместе в тюменских заведениях.

Тюмень, служба информации

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