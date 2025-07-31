Депутаты, чиновники и немного бюджетников: кого кандидаты в губернаторы предлагают в Совет Федерации

Кандидаты в губернаторы Свердловской области определились с теми, кого они в случае своей победы на выборах наделят полномочиями сенатора СФ от исполнительной власти. Каждый из пяти кандидатов предложил список из трех человек. Чаще всего в перечне потенциальных сенаторов встречаются депутаты разных уровней: выборные должности занимают 8 из 15.

В частности, сразу трех своих коллег из заксо видит сенаторами кандидат от КПРФ Александр Ивачев. В его списке – депутаты Евгений Букреев, Римма Скоморохова и Олег Гордеев. Отметим, что первых двух кандидат от КПРФ предлагал и во время прошлой кампании в 2022 году, а третьим в списке был генерал (и тоже депутат) Тарас Исаков.

Двух представителей законодательной власти предложил кандидат от ЕР Денис Паслер – спикера заксо Людмилу Бабушкину и действующего сенатора Виктора Шептия. Третьим стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Кстати, Шептия и Орлова в 2022 году уже включал в свой список в СФ Евгений Куйвашев.

Еще двух депутатов, правда, муниципальных, предложил в Совет Федерации кандидат от ЛДПР Александр Каптюг – это Ксения Лещенко из гордумы Екатеринбурга и Александр Панасенко из думы Первоуральска. Третий претендент – Евгений Климов, заместитель гендиректора горбольницы № 41.

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов включил в свою тройку только одного депутата – Екатерину Есину, бывшую замминистра здравоохранения. Также в его списке фельдшер Алексей Коровкин (с 2022 года) и участник СВО Максим Чирышев. В 2022 году Кузнецов предлагал в сенаторы православную активистку Оксану Иванову, однако теперь она проживает в Татарстане и ушла из уральской повестки.

Кандидат от «Новых людей» Рант Краев – единственный, у кого в списке претендентов на сенаторское кресло нет ни одного депутата. В его тройке – предприниматель Дмитрий Дымшаков, преподаватель УрФУ Ольга Зырянова и гимнаст Никита Лежанкин, неоднократный участник и призер чемпионатов России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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