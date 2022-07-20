Боевой генерал, экс-председатель ТИК и православная активистка: кого кандидаты в губернаторы видят в Совфеде

Уже три кандидата в губернаторы Свердловской области – от ЛДПР, КПРФ и СРЗП – представили в избирком документы на регистрацию. Вместе с подписями муниципальных депутатов на этом этапе кандидаты называют имена трех человек, из которых они в случае победы выберут нового члена Совета Федерации от исполнительной власти.

Кандидат от партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов, одним из своих претендентов на кресло сенатора назвал православную активистку и многодетную мать Оксану Иванову. Она прославилась тем, что в 2019 году активно выступала за строительство храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра, а недавно начала сбор подписей против инициативы городских властей продвинуть древний Шигирский идол как бренд и сделать его символом города. Также в списке Андрея Кузнецова – депутат гордумы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев и фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин.

Коммунист Александр Ивачев включил в свой список кандидатов в сенаторы трех коллег по фракции КПРФ в областном заксобрании. Первый – генерал-лейтенант Тарас Исаков, участник боевых действий в Чечне. Второй – директор Кировградской школы № 3, член КПСС с 1973 года Евгений Букреев. Третий – председатель общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова.

Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг двух из трех претендентов нашел в аппарате регионального отделения партии. Это начальник юридического отдела Владимир Корольков, бывший председатель Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга, и Кристина Рачкевич, заместитель координатора Свердловского регионального отделения ЛДПР по идеологии. Третья, Алена Вяткина, по образованию экономист, в 2021 году была включена в список кандидатов от ЛДПР в заксобрание.

Отметим, что с прошлых губернаторских выборов в 2017 году список потенциальных сенаторов от КПРФ, ЛДПР и СР обновился практически полностью.

Пока не подали документы на регистрацию и не назвали своих претендентов в сенаторы еще три кандидата в губернаторы: единоросс Евгений Куйвашев, представитель «Новых людей» Александр Демин и Иван Волков из «Российского общенародного союза».

Напомним, с 2009 года сенатором Свердловской области от исполнительной власти является бывший губернатор Эдуард Россель. В октябре ему исполнится 85 лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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