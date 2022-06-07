Православные начали сбор подписей против Шигирского идола в качестве символа Екатеринбурга

В Екатеринбурге православные начали сбор подписей против инициативы городских властей продвинуть древний Шигирский идол как бренд и сделать его символом города. Обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову написала активистка Оксана Иванова. Она сообщила, что будет собирать подписи в течение трех дней. «Этот общественно-политический кульбит, буди он исполнен, вызовет не только наше возмущение, но и может ввергнуть наш любимый город в немилость Всемогущего Бога, что будет уже, действительно, опасно для всех нас», – считает Иванова.

По ее словам, к 300-летию Екатеринбурга Шигирский идол не имеет отношения. «В основании города лежит закладка Екатерининского собора, железоделательного завода и Екатеринбургской крепости. В ситуации, когда у верующих беззаконно и по-хулигански отняли возможность получить к 300-летию города восстановленный кафедральный собор, это еще и цинично продолжает линию противостояния с христианской историей Екатеринбурга и верными ей гражданами нашего города», – уверена Иванова.

Она напоминает, что идола обнаружили неподалеку от Кировграда, а не близ Екатеринбурга. И так как идолу около 11 тысяч лет, а уральской столице – исполнится 300, то и тут связи православные не усматривают.

«Никакие исследователи не могут нам сказать, какова смысловая нагрузка того, что изображено на идоле. Что именно, кроме больших возможностей для дизайнеров использовать его образ, так важно для граждан и властей нашего города? Какой содержательный посыл содержит Шигирский идол, что хочет власть донести с его помощью до граждан, продвигая Шигирский идол в общественное поле? Да, идол древний и найден на Урале, но какие социальные выводы следуют из помещения его в центр общественного пространства, – задается вопросами Иванова, и сама же на них отвечает: – С помощью Шигирского идола нам предлагается поменять свою идентичность, триада храм-крепость-завод и связанное с ними христианское, горно-заводское и территориальное самосознание заменяется новым мифом основания «мы все потомки древнего идола и его племени», который по сути отрицает и христианство, и историческую память о городе Екатеринбурге, и русскую культуру, как цивилизационную основу нашего града».

На момент публикации новости под постом Ивановой подписались пять человек, включая ее саму.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»