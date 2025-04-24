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Четверг, 24 апреля 2025, 15:06 мск

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Шигирского идола продолжат продвигать как туристический бренд Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга продолжит рекламировать Шигирский идол как главную достопримечательность города. Об этом сообщила директор городского департамента общественных связей Екатерина Форукшина на встрече с журналистами.

«Мы считаем, что Шигирский идол – это уникальная история, и об этом объекте должны знать во всем мире. О нем нужно и важно говорить. Вопрос в том, как транслировать информацию. Мы планируем посвятить артефакту целый раздел на новом туристическом сайте, который сейчас разрабатываем», – отметил Екатерина Форукшина.

Напомним, мэрия начала активно продвигать Шигирский идол как международный символ Екатеринбурга в 2021 году. О древнейшей деревянной скульптуре в мире, которая хранится в областном краеведческом музее, писали англоязычные издания New York Times и Daily Mail. Городские власти планировали повсеместно использовать изображение артефакта: на одежде, сувенирах, постерах, в общественном транспорте и даже в кино. Однако чиновники наткнулись на недовольство православных активистов, после чего реклама Шигирского идола сошла на нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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