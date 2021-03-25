Шигирский идол появился в New York Times и Daily Mail

Шигирский идол из Екатеринбурга появился на полосах самых именитых англоязычных газет – New York Times и Daily Mail. Издания опубликовали большие материалы об истории самого артефакта и его изучении.

Отметим, ранее такого внимания к уникальному памятнику истории зарубежная пресса не проявляла. «Новый День» спросил у замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Сергея Плахотина, как администрации города это удалось. «Чудеса, чудеса, чудеса!» – ответил чиновник со смехом. Отметим, что Плахотин и раньше говорил, что Шигирский идол должен стать одним из главных туристических брендов города.

Как уже писал «Новый День», в августе 2015 года международная рабочая группа историков и археологов из России и Германии обнародовала сенсационные данные. Новейшие научные технологии позволили доказать, что Шигирскому идолу не 9 тысяч лет, как считалось раньше, а по меньшей мере 11 тысяч, что делает его самой древней из известных человечеству деревянных скульптур.

Напомним, идол был найден 24 января 1890 года на втором Курьинском прииске на глубине четырех метров, поднят из торфяника в виде 10 отдельных фрагментов и по распоряжению владельца золотых приисков графа А.А. Стенбок-Фермора передан в дар музею Уральского общества любителей естествознания. Идол изготовлен из распиленного вдоль ствола лиственницы (которой на тот момент было 157 лет) и некогда представлял собой фигуру высотой 5,3 м с объемной головой и туловом в форме доски.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.03.21

Самоизоляция для пожилых свердловчан с 30 марта станет рекомендательной. / Жителя уральской глубинки оштрафовали на полмиллиона за пост в соцсети. / Более 10 тысяч свердловчан зарегистрировались на сайте «Свобода Навальному». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»