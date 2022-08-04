«Говорят, Шигир их позвал», – в краеведческом рассказали об очередной волне интереса к идолу (ФОТО)

Работники музея рассказали «Новому Дню», что в последние дни количество желающих посетить именно Шигирскую кладовую – зал, где экспонируется идол, – резки выросло. «Мы думали, что фильм какой-нибудь опять про него показали. Знаете, много ведь фильмов про него снимают. И как покажут – так все и идут смотреть на него», – поделились сотрудники музея.

Действительно, даже в будний день за полчаса не меньше десяти человек пришли именно за тем, чтобы взглянуть на Шигирского идола. К тому же, посетить его можно очень недорого – вход на экспозицию стоит всего 100 рублей для взрослого.

Есть среди посетителей и просто любопытствующие, услышавшие про идола в телесюжетах или прочитавшие в соцсетях, а есть и те, кто верит, что Шигир сам позвал их. «Кто-то говорит, что во сне явился и позвал, кто-то рассказывает, что просто ощущение такое появилось: «Надо срочно приехать и посмотреть». Конечно, таких посетителей не очень много. И, в основном, это люди не из Екатеринбурга, некоторые даже не из нашей области. Одна женщина рассказала, что получила какие-то знания мистические от него. Может и так», – добавили работники музея.

В любом случае, повышенный интерес к Краеведческому музею сотрудников радует – многие, кто приходит, идут не только в Шигирскую кладовую, но и в другие залы. «Там тоже очень-очень интересно», – отмечают музейщики.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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