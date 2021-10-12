Названы топ-10 самых посещаемых достопримечательностей Свердловской области

В Свердловской области в этом году побывали уже миллион туристов. В 2020-м немногим меньше – 757 тысяч. В основном, люди приезжают из других городов Уральского федерального округа, а также из Санкт-Петербурга, Москвы, регионов Сибири и Центральной России.

Исполняющая обязанности директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова напомнила, что в регионе больше 1200 достопримечательностей, но в топ входит лишь несколько. «Самые популярные: граница Европы и Азии, большое количество паломников в Верхотурье, второе место паломничества – Храм-на-Крови. Музеи, которых нет лучше в России и Европе, – это музей военной техники УГМК, музей автомобильной техники и музей авиации «Крылья Победы», а также музей современной политики Ельцин-центр. Шигирский идол. Экспозиции, посвященные первому золоту, которое было найдено в России», – рассказала она.

Кроме того, у властей есть установка, чтобы туристы приезжали не только в Екатеринбург, но и за его пределы, в города Свердловской области. «Самостоятельных туристов прельщает природа, север, тайны перевала Дятлова», – добавила начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Иванова.

По официальным данным, сами уральцы стали путешествовать активнее внутри региона. В прошлом году, например, местные природные парки приняли десятки тысяч посетителей. В нынешнем году регион надеялся привлечь больше туристов с помощью «Ночи музыки» и «Иннопрома», однако ставка на Ural Music Night не сыграла. Теперь форсируются туры в Алапаевск на новом «императорском» вагоне.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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