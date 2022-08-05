Православные могут спать спокойно – Шигирский идол споткнется о разгильдяйство

На этой неделе в Екатеринбурге снова взялись обсуждать будущее Шигирского идола как древнего артефакта, который может привлечь на Урал массу туристов. Была даже названа цифра: к 2023 году скульптуру должны увидеть 300 тысяч человек. Но даже если дело не закончится одними разговорами, этот прожект вряд ли удастся реализовать.

Сейчас интерес к идолу на фоне обсуждений, конечно, подрос, это отмечают и в краеведческом музее, где он хранится. Относительно громкий пиар, низкая цена входного билета на экспозицию – ну чем не залог успеха? Но там, куда кто-то намеревается привлекать турпоток, должна быть мало-мальски развита инфраструктура.

Например, попасть на обзор «Шигирской кладовой» (так называется экспозиция, где выставлен идол) в сопровождении квалифицированного гида просто так нельзя – надо договориться об этом заранее, позвонив по загадочному номеру на сайте Свердловского областного краеведческого музея. Что ж – идем на сайт. С главной страницы, которая работает с перебоями, нужно пройти на сайт музея археологии, а после через специальную форму заполнить заявку на экскурсию. «Мы работаем во вторник, среду и пятницу с 10:00 до 18:00, в четверг с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00. Вы можете записаться на экскурсию с 10:00 до 17:00 во вторник, среду и пятницу, с 11:00 до 18:00 в четверг, с 11:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. В понедельник с 10:00 до 17:00 мы принимаем только организованные группы», – вот такой список условий. Стоит экскурсия, кстати, 700 рублей. Но, как вы понимаете, чтобы заплатить их и получить услугу, придется еще постараться.

Что ж, действительно, научные сотрудники музея могут быть сильно заняты, и такие сложности, которые диктуют посетителям, вероятно, действительно оправданны, но почему же тогда не дополнить экспозицию мультимедийными решениями, чтобы человек, который пришел без записи, мог хотя бы немного проникнуться культурой. Вместо этого – плохо освещенные, набранные мелким шрифтом плакаты на стенах. И – в качестве технологического подарка – горизонтальная мультимедийная доска, где можно поближе рассмотреть цифровую версию идола. Но, например, человек, который просто любопытствует, скорее всего, даже не сможет рассмотреть личины Шигирского идола, кроме самой верхней. А ведь их насчитывают до семи. Ясное дело, никаких аудиогидов, которые бы могли описать праздному посетителю, в чем фишка древнего артефакта, нет.

Я уже не говорю о таких мелочах, как продуманное освещение, которое позволило бы лучше рассмотреть идола, или добавляющая мистики аудиодорожка в «Шигирской кладовой» – все это действительно могло бы поддержать имидж уникальной уральской находки и привлечь туристов. Но этого нет. Так что (пока) православные могут спать спокойно – раскрутка Шигирского идола споткнулась об обыкновенное разгильдяйство. План хороший – реализация так себе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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