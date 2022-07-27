Администрация Екатеринбурга создаст сайт в честь Шигирского идола

Администрация Екатеринбурга хочет создать сайт, который будет продвигать город «как центр Шигирской археологической культуры». Опубликована закупка, подрядчик должен будет не только создать сайт, но и наполнить его информацией.

Как сообщается в документации, у проекта три цели: продвигать Екатеринбург как «носителя ценностей древнейшей археологической культуры», популяризировать артефакты Шигирской археологической культуры как достопримечательности города и объектов туристического интереса, третья цель – раскрытие потенциала Шигирской археологической культуры для внутреннего и международного туризма.

Предполагается, что сайт будет лаконичным по дизайну и интуитивно понятным, корректно отображаться в том числе на мобильных устройствах. Там должны быть размещены история Шигирского идола, фото- и видеоматерилы из музея, блок новостей с возможностью подписаться на рассылку, раздел «Шигирская Вселенная», раздел для детей. Все тексты должны быть уникальными, а при их написании необходимо привлечь минимум трех экспертов. Хостинг должен быть проплачен на год. На все это мэрия выделяет на это чуть более 300 тысяч рублей. Сайт должен быть готов к 15 сентября.

В августе 2015 года международная рабочая группа историков и археологов из России и Германии, которая провела новое исследование знаменитого Большого Шигирского идола, обнародовала сенсационные данные. Оказалось, что деревянной скульптуре, найденной в конце XIX века между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, не 9 тысяч лет, как считалось ранее, а 11 тысяч, что однозначно делает его самой древней из известных человечеству деревянных скульптур.

После того, как Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга, было решено продвигать это как бренд и достопримечательность города. Уже выпущены открытки с изображениями Шигирского идола.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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