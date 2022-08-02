Пиарщики и музейщики поспорили о Шигирском идоле

В Свердловском краеведческом музее «совет неравнодушных горожан» во главе с мэром Алексеем Орловым сегодня обсудил концепцию продвижения Шигирского идола как международного бренда Екатеринбурга. В мэрии считают, что нужно отказаться от слова «идол», дабы не провоцировать «раскол в обществе», и рекламировать образ Шигира из Екатеринбурга. Но музейщики затею не оценили.

Концепцию продвижения артефакта представили медиаменеджер Евгений Потапов и экскурсовод Дмитрий Москвин. Они предлагают популяризировать древнюю деревянную скульптуру через науку, туризм, искусство и даже бытовые вещи. Например, расклеивать изображение Шигира на строительные щиты в городе. Также пиарщики ставят задачу, чтобы к 2023 году Шигирскую коллекцию, которая хранится в музее, увидели 300 тысяч человек. «Шигир – это не про религию, философию или языческие практики. Это про большую социокультурную идею, которая позволит лучше узнать историю Урала», – заключил Москвин.

Сотрудник краеведческого музея Светлана Панина возразила авторам концепции. Она отметила, что понятие «шигирская культура» уже не существует в науке, поэтому нужно отказаться от такого словосочетания. Также она указала, что слово «Шигир» татарского происхождения, а так же это название населенного пункта, который никак не соотносится с Екатеринбургом.

Городской депутат Александр Колесников заявил, что продвигать шигирский артефакт надо параллельными путями в науке и туризме. Он привел в пример челябинский Аркаим, который не имеет под собой научных обоснований, но стал туристическим центром. Кроме того, Колесников заочно ответил на выпады православной активистки Оксаны Ивановой, которая критикует городские власти за бренд Шигира. «Я поражаюсь некоторым православным активистам, которые возмущаются Шигирским идолом. У нас поклоняются месту убийства царской семьи. Это еще большее язычество», – заметил депутат.

Подводя итоги дискуссии, Алексей Орлов отметил, что представленная концепция продвижения Шигирского идола имеет право на жизнь. Но ее нужно рассматривать, учитывая разные точки зрения, в том числе и археологического сообщества.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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