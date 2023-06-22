В излюбленном месте отдыха эзотериков поставили аллею деревянных идолов во главе с Шигиром (ФОТО)

В заповеднике Аркаим установили аллею древних идолов, прототипами которых стали известные археологические находки, в частности – Шигирский идол. Теперь в «месте силы», как Аркаим называют любители эзотерики, можно посмотреть и на копии древних изваяний.

Всего идолов 22, они установлены по границе участка музея-реконструкции «Жилища каменного века» и одновременно выполняют функции объектов исторической реконструкции, арт-объекта и своего рода забора. Автором идеи стал археолог, заместитель директора Музея-заповедника Александр Кисленко, – рассказали в пресс-службе «Аркаима». Археологи регулярно находят следы деревянных столбов рядом со стоянками людей и поселениями каменного века.

Есть на аллее и копия Шигирского идола (оригинал экспонируется в Свердловском областном краеведческом музее), его возраст оценивается от 9 до 11 тысяч лет. Всех идолов для аркаимской аллеи выполняли сотрудники заповедника, техслужбы, а также туристы-добровольцы. Шигира вырезал из дерева Виталий Макорин, два изваяния вырезали туристы-добровольцы.

«На поселении Ботайской культуры, реконструкцию которой демонстрируют наши жилища каменного века обнаруживались следы так называемых столбовых ямок. Возможно, что у этих ямок было какое-то другое хозяйственное назначение, но нельзя исключать и того, что это следы установки каких-то деревянных изваяний, идолов. Поскольку дерево в наших грунтах сохраняется плохо, для воспроизведения внешнего вида этих идолов мы использовали образцы известных сохранившихся в болотах деревянных скульптур того времени и немного фантазии» – прокомментировал событие заместитель директора Музея-заповедника «Аркаим» Александр Кисленко.

Отметим, что в «Аркаим» летом приезжают туристы со всей России, и прежде всего – с Урала. Заповедник считается «местом силы», местом знакомства с древней историей, местом, где можно осознать себя и свое место в мире. Не секрет, что особенно много сюда приежает людей, увлеченных эзотерикой, экстрасенсов, астрологов, шаманов и так далее. Многие приезжают в городище в ночь с 21 на 22 июня. Считается, что именно в самую короткую ночь в году, в день летнего солнцестояния человеку проще всего познать ответы на свои вопросы.

Между тем, в Екатеринбурге уже не первый год активно обсуждается тема, чтобы сделать Шигрского идола одной из визитных карточек города. Но далеко не все с этой идеей согласны.

Фото музея-заповедника «Аркаим»

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»