Митрополит Викентий высказался о Шигирском идоле

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий дал интервью Светлане Ладиной для программы «Слово архипастыря». Речь пошла о происходящем в Екатеринбурге (ранее архиепископ возглавлял Екатеринбургскую епархию), в том числе – о ситуации вокруг Шигирского идола. «Новый День» приводит полную расшифровку речи митрополита.

«Это не богоугодное дело – заниматься идолопоклонством. Это поклонение бесам, дьяволу, злу, злому духу, который только зло и приносит. Если город Екатеринбург поклонится этому духу, зло и получит, поэтому испокон веков, издревле, боролись против идолопоклонников, потому что это поклонение бесам, а сам Христос пришел на землю и победил зло, диавола, который старался, чтобы ему поклонялись как богу. Но Господь победил дьявола силою своего божества и принес себя в жертву для искупления человечества от диавольской силы. Вот об этом мы должны помнить, не возвращаться к тому, что было до Христа и что сделал Христос, освобождая нас от бесовской силы, он победил дьявола, а мы опять хотим ему служить. Ну кто-то скажет – деревяшка. Но деревяшка – носит какой-то дух, это оболочка бесовской силы, с которой Господь и боролся. Поэтому мы должны быть очень осторожны в этом, не предавать свою веру в истинного Бога. Многие верующие в Бога не совсем понимают свою веру, говорят, что Бог в сердце – так покажите эту веру сейчас. Иначе будем получать трудности, беды, напасти, надо быть с этим осторожным, это не игрушка, это серьезно, не должно к нам возвращаться то, что с таким трудом мы с помощью Божией победили – зло. Мы полностью находились в рабстве дьявола, а Христос нас крестным страданием из этого рабства искупил. Даже равноапостольный князь Владимир, он тоже был язычником, но понял, что это ничего хорошего не принесет, поэтому стал искать другую веру, которая будет полезна для государства», – сказал митрополит.

По словам владыки Ташкентского и Узбекистанского, родители могут повлиять на своих детей, если тем придется столкнуться с идолом и теми, кто его продвигает. «Реагировать надо добродушно и великодушно. Мы не можем, как пророк Илия, [который] столько этих идолов и идолополокнников уничтожил. Я вспоминаю моих родителей – ведь в советской школе говорили, что Бога нет, «Гагарин полетел – не увидел», преподаватель же говорил, а мы доверяли. Домой придешь – отец посмотрит на тебя, в глубь души, и спрашивает: «Что ж у тебя, Бога нет? Сомневаешься? Ты там слушай – и все, а мои благословения отцовские выполняй, я тебя воспитываю в православной вере, чтобы ты жил для жизни вечной в Царстве Божием. В сердце полагай то, что я тебе говорю, потому что я буду перед тобой отвечать перед Богом. Мне нужно, чтобы меня не предал». И я эти слова запомнил на всю жизнь. Родители должны быть психологами, видеть, куда тянет своих детей, регулировать ситуацию, чтобы они не делали плохого и греховного. Как говорит Патриарх Святейший: «Мотивация моих действий – это моя Вера». Если чувствует человек, что душа смущается, это показатель того, что совесть еще жива. Надо поступать по совести – нет и все. Люди когда-то боролись с язычеством до смерти – сколько у нас мучеников есть, которые приняли смерть, потому что проповедовали святость», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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