Из глубин тысячелетий – в модные тренды: судьба Большого Шигирского идола

Большой Шигирский идол, древнейшая деревянная скульптура в мире, накануне в очередной раз попал в новостную повестку. В Свердловском краеведческом музее «совет неравнодушных горожан» во главе с мэром Алексеем Орловым обсудил концепцию продвижения артефакта как международного бренда Екатеринбурга. В мэрии считают, что лучше отказаться от слова «идол», дабы не провоцировать «раскол в обществе», и рекламировать образ «Шигира из Екатеринбурга». Но музейщики затею не оценили. Дискуссия будет продолжена, а пока «Новый День» решил напомнить историю уникальной скульптуры.

Большой Шигирский идол – самый известный экспонат из так называемой Шигирской археологической коллекции, созданной из предметов, обнаруженных при разработке Шигирского торфяника близ современного Кировграда. Изваяние было найдено 24 января (по старому стилю) 1890 года на втором Курьинском прииске на глубине четырех метров и по распоряжению владельца золотых приисков графа Алексея Стенбок-Фермора передано в дар музею Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Идол изготовлен из ствола лиственницы и некогда представлял собой фигуру высотой 5,3 м с объемной головой и туловом в форме доски, покрытой орнаментом и лицами – «личинами». Из-за плохой сохранности он сразу же распался на отдельные фрагменты, часть которых была утрачена. В 1914 году археолог Владимир Толмачев выполнил научную реконструкцию скульптуры.

В 1997 году в лабораториях Геологического института РАН и Института истории материальной культуры РАН были проведены первые независимые экспертизы по радиоуглеродному определению возраста идола. Тогда российские ученые установили, что ему около 9,5 тысячи лет.

Долгое время уникальный памятник хранился в фондах краеведческого музея в здании храма Александра Невского. Возможности посмотреть на Шигирского идола не было – помещения не были приспособлены для демонстрации этого памятника, скульптура находилась в законсервированном состоянии. Только в 2003 году идол переехал в новую экспозицию в краеведческом музее (Ленина, 69).

Спустя 12 лет после переезда Шигирский идол снова вышел в топы новостей. Научные исследования, проведенные в 2014-2015 годах в Германии, показали, что возраст Шигирского идола – не 9,5 тысяч, а около 11 тысяч лет. Исследование подтвердило: Шигирский идол – древнейшая в мире монументальная деревянная скульптура.

Проведение экспертизы не обошлось без скандала. В июле 2015 года было возбуждено редкое по нынешним временам уголовное дело – о повреждении музейного экспоната. Следственный комитет начал вычислять тех, кто якобы распилил одну из древнейших деревянных скульптур на планете, чтобы точнее узнать ее возраст. В марте 2016 года уголовное дело было закрыто. В работе сотрудников областного краеведческого музея не нашли состава преступления.

В последние два года Шигирский идол почти все время находится в центре внимания. В 2021 году он был назван среди 10 самых популярных у туристов достопримечательностей наряду с границей Европы и Азии, Верхотурьем, Храмом-на-Крови, музеем военной техники УГМК и Ельцин-центром. В том же году в Екатеринбурге были выпущены открытки с его изображением, от городских властей прозвучало предложение продвинуть древний Шигирский идол как бренд и сделать его символом города. Вскоре после этого православные активисты начали сбор подписей против такой инициативы мэрии.

Екатеринбург, Кировград, Елена Владимирова

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