Архивы «Нового Дня». Переезд Шигирского идола

15 июля 2003 года к переезду готовилась самая древняя скульптура в мире. Шигирский идол перевозили в новую экспозицию в краеведческом музее, где он впервые был представлен публике. До этого артефакт, который на несколько тысяч лет старше египетских пирамид, хранился в фондах музея в здании храма Александра Невского в законсервированном состоянии, его никому не показывали.

К слову, теперь, в 2021 году, власти Екатеринбурга хотят сделать Шигирский идол международным брендом города.

Екатеринбург. Другие новости 15.07.21

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