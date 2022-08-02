Мэрия Екатеринбурга предложила отказаться от слова «идол» и продвигать «Шигир» наравне с пирамидой Хеопса

Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин предложил отказаться от слова «идол» и продвигать археологический бренд города как «Шигир».

На заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга Плахотин заявил, что слово «идол» имеет определенный флер и может создавать раскол в обществе. Поэтому от него решили отказаться, и в айдентике будет использоваться слово «Шигир». Также замглавы города отметил, что продвигать Шигир нужно в связке с другими доисторическими артефактами: пирамидой Хеопса и Стоунхенджем.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга хочет создать сайт, который будет продвигать город «как центр Шигирской археологической культуры». У проекта три цели: зарекомендовать Екатеринбург «носителем ценностей древнейшей археологической культуры», популяризовать артефакты Шигирской археологической культуры как достопримечательности города и объектов туристического интереса, третья цель – раскрытие потенциала Шигирской археологической культуры для внутреннего и международного туризма.

В августе 2015 года международная рабочая группа историков и археологов из России и Германии, которая провела новое исследование знаменитого Большого Шигирского идола, обнародовала сенсационные данные. Оказалось, что деревянной скульптуре, найденной в конце XIX века между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, не 9 тысяч лет, как считалось ранее, а 11 тысяч, что однозначно делает его самой древней из известных человечеству деревянных скульптур.

После того как Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга, было решено продвигать находку как бренд и достопримечательность города. Уже выпущены открытки с изображениями Шигирского идола.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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