Притянет ли Шигир неоязычников: в Екатеринбурге снова спорят о древнем идоле

В Екатеринбурге в очередной раз обсудили систему продвижения уральских брендов, в первую очередь – Большого Шигирского идола, который в последние недели прочно вошел в информационную повестку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссия продолжалась почти три часа. Ее участники затронули не только собственно продвижение идола, но и возможные риски, а также роль государства в этом процессе.

Со своей концепцией выступил медиаменеджер Евгений Потапов. По его словам, необходимо создать новый музейный комплекс, в котором будут расположены все три тысячи экземпляров «Шигирской кладовой», своего рода «Шигирский парк». Далее образ Шигира следует ввести в творческий бизнес. По задумкам авторов концепции, в проект должны включиться коммерсанты, которые будут изготавливать разнообразную сувенирную продукцию с использованием бренда «Шигир» – от открыток до пива. Уже сейчас, заявил Потапов, разрабатывается юридический механизм, который в будущем позволит предпринимателям заплатить краеведческому музею определенные royalties, а потом спокойно использовать образ идола в бизнесе. При этом роль государства, считает эксперт, не должна быть ведущей. «Это не функция государства – администрировать бренды. Поддерживать – да», – отметил он.

Культуролог Георгий Цеплаков согласился, что Шигирский идол имеет большую культурную ценность, но выступил против того, чтобы позиционировать его как «наше все» для Екатеринбурга. Эксперт отметил, что отказ от слова «идол» в маркетинговой кампании не поможет избежать связанных с этой темой скандалов. «Если вы табуируете слово «кровать», то все остальные все равно увидят, что у вас стоит именно кровать. Этот памятник уже позиционирован как идол, и его все равно будут называть идолом, и неоязычников он все равно притягивает – спросите у музейных работников. Поэтому хорошо бы антирисковые программы продумать», – заявил он. По его мнению, активная пиар-кампания неизбежно приведет к очередным столкновениям с православными активистами, той же Оксаной Ивановой, а телеведущий Владимир Соловьев снова вспомнит про «Город бесов». В этом смысле, считает Цеплаков, с идолом может получиться так же, как с фильмом «Матильда»: все запомнили скандал, но быстро забыли сам фильм.

Евгений Потапов в ответ заявил, что «лучшего пиарщика, чем Оксана Иванова, у Шигира нет», и высказал пожелание: «У города есть ресурс, дайте его тем, кто хочет и может с ним работать».

Профессор кафедры политических наук департамента политологии и социологии УрФУ, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин снизил накал дискуссии, пояснив, что Шигирский идол имеет огромный и разносторонний потенциал, а существующие риски уже обсуждаются – значит, экспертное сообщество их видит, и это позволит избежать ненужных конфронтаций.

Отметим, некоторые участники дискуссии считают, что без политической воли и системного подхода со стороны областной власти реализовать такой крупный проект не получится. На заседании же единственным ее представителем был депутат заксо Вячеслав Вегнер, который заметил: «Задача государства – сделать дороги и инфраструктуру. А то я привез как-то итальянцев в Синячиху, а там туалеты в виде скворечника. Они поржали».

После долгого обмена мнениями эксперты договорились через какое-то время собраться снова, но непременно с участием представителей областной власти.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе мэрия Екатеринбурга предложила при продвижении бренда «Шигирский идол» отказаться от слова «идол», потому что оно «имеет определенный флер и может создавать раскол в обществе». В айдентике хотят использовать только термин «Шигир» и продвигать его в связке с другими доисторическими артефактами: пирамидой Хеопса и Стоунхенджем.

Такое предложение вызвало бурную дискуссию среди культурологов, пиарщиков и музейщиков. На «Совете неравнодушных горожан» разразился спор, каким же путем продвигать «Шигира» или Шигирского идола: через туризм, культуру или науку. Единого мнения пока нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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