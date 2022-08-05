Шигирский идол как символ Екатеринбурга: за и против

На этой неделе «Совет неравнодушных горожан» во главе с мэром Алексеем Орловым обсудил концепцию продвижения Шигирского идола как международного бренда Екатеринбурга. «Новый День» не остался в стороне и опросил экспертов, выяснив, насколько перспективной им кажется такая идея.

Георгий Цеплаков, культуролог, бизнес-консультант: «Идол-символ – это опасная провокация»

– Есть три причины, почему Большой Шигирский идол не стоит использовать в качестве символа.

Прежде всего, использование это идет вразрез с ценностями всех монотеистических религий. Что грозит как минимум изматывающими скандалами в медиа, как максимум – обвинением в оскорблении чувств верующих. А пиар-бонусы от негатива на фоне этих угроз ничтожны.

Вторая причина – горячие свары отвлекут внимание от того важного, что в регионе стоит продвигать. От главного символа ждешь конструктивного смысла, положительных эмоций. А придётся каждый раз доказывать, что на Урале «есть и что-то хорошее». Мы этого хотим?

И, наконец, в-третьих – данная инициатива способствует дальнейшему укреплению мема о городе бесов. Неужели власти предержащей понравилось, что наш город так называют? И как этот символ соотносится с недавней кампанией о граде Святой Екатерины? В глазах горожан власть будет не только языческой, но и непоследовательной.

Попытка же победить в краткосрочной перспективе в общественном сознании слово «идол» обречена на провал – мало времени. Попробуйте срочно убедить кого-либо, что, например, KFC – не фастфуд. Сколько времени вам для этого понадобится? Переубеждать всегда сложнее, чем убеждать.

Поэтому я считаю идею об идоле-символе опасной провокацией. Опасной прежде всего для самой власти.

Анатолий Гагарин, д.ф.н., глава Экспертного клуба Екатеринбурга: «Концепт очень интересный, провокации – от лукавого»

– Мы еще лет десять назад говорили, что Шигир является очень важным драйвером для того, чтобы продвигать Урал. Конечно, это должен быть не один символ, а цепочка знаковых символов, которая могла бы показать Урал во всем многообразии тех исторических артефактов, фактов, концепций и событий, которые происходили здесь. Шигир – это очень мощный символичный концепт, который позиционирует Урал как древний культурный край, обитатели которого стояли у истоков человеческой цивилизации.

Есть разные концепции, что он обозначает. На совете неравнодушных граждан я сказал, что «шигир» на татарском и башкирском языке означает «поэт». Понятно, что те, кто создавал этот артефакт, жили задолго до тех народов, кто его нашли, но прикрепившееся имя о многом говорит. Это устойчивое слово, которое существует до сих пор в тюркских языках, и это дает определенный нюанс для восприятия этой фигуры. Так что когда говорят «идол», это, конечно, очень узкое понимание.

У историков есть концепт его продвижения, и мы находимся в самом начале пути. По-моему, этот концепт очень интересен. А какие-то провокационные заявления, которые набрасывают и пытаются вбить клин между православными и кем-то еще, это все от лукавого.

После всех событий ХХ века у нас уже должна быть внутренняя прививка от исторических перекосов. Если выстраивать своеобразную пирамиду восхождения цивилизации на Урале, то в ее основу должен быть положен Шигир. Я давно отстаиваю идею, что надо создать музей Шигирского наследия, где все эти три тысячи артефактов, хранящихся в краеведческом музее, систематизировать и расположить. Это будет потрясающий музей мирового уровня, вокруг которого можно выстраивать научную, пропагандистскую, просветительскую, рекламную и прочую деятельность, которая отработана в мировой практике. 12 тысяч лет – это мощный аргумент, тем более подтвержденный нашими бывшими партнерами, немецкими учеными.

Татьяна Мосунова, завотделом PR Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера: «Шигирский идол – универсален»

– Много лет речь идет о том, что бренд Екатеринбурга оказался не простроен. Есть события, связанные с Екатеринбургом, которые вошли в мировой обиход: убийство царской семьи, сибирская язва, история дятловцев – но все они с негативной окраской. Какой-то созидательный образ, который вписывал бы в нас в более интересную повестку, создать было сложно. Например, фигура Бориса Ельцина оказалась слишком противоречивой.

У нас не так много достопримечательностей, которые могут попасть в мировые путеводители. А вот Шигирский идол – универсален. Во-первых, это древнейшая деревянная скульптура – 11 тысяч лет, второй такой нет. Во-вторых, это объект духовных верований, то, что у людей всегда вызывает эмоции. То, что его происхождение туманно, тоже неплохо, это позволяет как-то конструировать действительность вокруг него. А то, что он не относится напрямую к Екатеринбургу, это не так уж важно. Он много лет хранится в музее именно в Екатеринбурге. За 130 лет его не продали, не уничтожили, не потеряли, наоборот, именно здесь его сохранили и рассказали о нем миру.

Нам хотелось бы, чтобы Шигирский идол был не уральским локальным чудом, а именно артефактом, вписанным в контекст мировой культуры. Он показывает важность нашего региона в истории всего человечества. В научный оборот он уже попал, теперь нам важно было бы сделать его частью масс-культуры. Для этого нужна большая работа с самыми разными заходами, с привлечением креативных индустрий, с популяризацией через самые разные источники, визуализацию, через привлечение современных художников, технологий.

В чьем-то сознании он может связываться с какими-то религиозными или эзотерическими практиками. Но музей всегда стоял на твердых научных позициях. Что со стороны музея, что со стороны городской администрации – никакого религиозного контекста во взаимодействии с артефактом не наблюдается. Поэтому когда сейчас раздаются чьи-то голоса про «неоязычество», про оскорбление чьих-то чувств, для нас это дикость. От того, что к артефакту привлекается внимание, мировоззрение человека никак не меняется. Да, в музейных книгах он значится как «Большой Шигирский идол», как-то же нужно было его назвать. В научном обороте это «антропоморфная деревянная скульптура». А для масс-культуры – чем короче, тем лучше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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