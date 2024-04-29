Горенбург планирует снять фильм про Шигирский идол

В Екатеринбурге уже этим летом планируют начать съемки художественного фильма о Шигирском идоле – самой древной монументальной деревянной скульптуре в мире. Об этом ТАСС рассказал директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург.

На сегодняшний момент закончены работы по сценарию и подана заявка на привлечение средств. «В зависимости от того, насколько заявка будет благожелательно рассмотрена, съемки могут начаться уже этим летом», – уточнил Горенбург. По его словам, в Казахстане будет проводиться серьезный кастинг для привлечения «больших артистов»: «В фильме присутствует девочка вогульской внешности. Наверное, мы будет проводить кастинг в Казахстане – там очень серьезный детский кинематограф».

Как ранее писал «Новый День», Шигирский идол стал модной достопримечательностью Екатеринбурга. Культовый экспонат хранится в Свердловском краеведческом музее, ему посвящена отдельная экспозиция. Его возраст – около 11 тысяч лет, и это самая древняя в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Уральский артефакт старше египетских пирамид и британского Стоунхенджа. По одной из версий ученых, в резном орнаменте на тулове идола запечатлен миф о происхождении мира и людей. Археологи считают, что Шигирский идол мог быть пограничным столбом, обозначавшим территорию древнего поселения. Об истории находки Шигирского идола и его приключениях в городской повестке можно почитать тут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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