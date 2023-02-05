300 фактов о Екатеринбурге. Здесь хранится самая древняя деревянная скульптура в мире

Факт № 15. Большой Шигирский идол стал модной достопримечательностью Екатеринбурга. Его возраст – около 11 тысяч лет, и это самая древняя монументальная деревянная скульптура в мире! Уральский артефакт старше египетских пирамид и британского Стоунхенджа.

Ученые до сих пор пытаются разгадать тайны резного орнамента на тулове идола. По одной из версий, в скульптуре запечатлен миф о происхождении мира и людей. Другие археологи считают, что Шигирский идол мог быть пограничным столбом, обозначавшим территорию древнего поселения.

Культовый экспонат хранится в Свердловском краеведческом музее, ему посвящена отдельная экспозиция. Об истории находки Шигирского идола и его приключениях в городской повестке можно почитать тут.