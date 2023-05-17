Ученые надеются найти в торфянике под Екатеринбургом второго Шигирского идола

Ученые института истории и археологии УрО РАН приступили к раскопкам на месте бывшего Карасьего озера, в Новокольцовском микрорайоне. Это будут самые масштабные исследования первобытной археологии в Екатеринбурге. «Часть памятника уходит в торф, который сохраняет изделия из дерева. Вполне возможно, обнаружим на раскопках сакральные предметы из дерева типа Шигирского идола», – заявил сегодня старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин.

Когда-то на месте болот в районе «Экспо-центра» и будущего Новокольцовсокго района было Карасье озеро с небольшими островками. И вокруг водоема, и на островках в период с неолита до XIX века жили люди. Сейчас там идут работы по строительству кампуса УрФУ, лес вырублен. И ученые УрО РАН по соседству будут вести свои исследования.

«В 2020 году мы уже проводили раскопки на участке рядом, в 2023 году надо будет раскопать участки к западу и востоку. Общая площадь раскопок составит 11 тысяч квадратных метров. Это беспрецедентная для Екатеринбурга и Урала площадь исследований первобытной археологии, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» Сергей Чаиркин. – Во время прошлых раскопок мы нашли керамику эпохи неолита и поздней «бронзы». В этом году уже нашли наконечник дротика, некий «утюжок», который явно был каким-то сакральным предметом, функции которого мы пока не понимаем. Этот памятник интересен тем, что часть его уходит в торф, который сохраняет изделия из дерева. Вполне возможно обнаружим на раскопках сакральные предметы из дерева типа Шигирского идола».

По словам ученого, в одном из разведывательных шурфов уже нашли деревянное весло эпохи неолита. Поэтому смело можно ждать и более интересных деревянных находок.

«Поскольку на этом озере жили люди, здесь можно собрать представительную коллекцию артефактов. С неолита по XIX век – все археологические культуры», – добавил археолог.

Напомним, Шигирский идол – самая древняя монументальная деревянная скульптура в мире. Его возраст 11 тысяч лет. Артефакт старше египетских пирамид и британского Стоунхенджа. Ученые до сих пор пытаются разгадать тайны резного орнамента на тулове идола. По одной из версий, в скульптуре запечатлен миф о происхождении мира и людей. Другие археологи считают, что Шигирский идол мог быть пограничным столбом, обозначавшим территорию древнего поселения. Культовый экспонат хранится в Свердловском краеведческом музее, ему посвящена отдельная экспозиция

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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