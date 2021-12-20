В Екатеринбурге появились открытки с Шигирским идолом (ФОТО)

В Екатеринбурге выпущены открытки с изображением самой древней деревянной скульптуры в мире – Шигирского идола, которому более 11 тысяч лет. Выход открыток приурочен к 150-летию Свердловского областного краеведческого музея, которому принадлежит и в залах которого экспонируется артефакт. Открытки вышли ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

Как сообщили в пресс-службе Уральского отделения «Почты России», макет открытки создавался совместно дизайнером краеведческого музея и специалистами АО «Марка». Почтовая карточка содержит знак почтовой оплаты, литеру «В». Для отправки послания в любой российский регион дополнительных марок не требуется.

21 декабря 2021 года с 12:00 до 18:00 областной краеведческий музей вместе с региональным управлением «Почты России» планируют организовать в Доме Поклевских-Козелл день открытых дверей для всех желающих купить открытку, поставить спецгашение «150 лет СОКМ» и здесь же опустить ее в почтовый ящик.

На почтовой открытке изображена деревянная фигура Шигирского идола в полный рост на фоне пейзажа уральских болот, где и была обнаружена ценная находка в 1890 году. На открытке крупным планом изображена голова идола и указан его возраст. Открытки планируется отправить в Каирский музей египетских древностей и Германский археологический институт, который участвовал в экспертизе экспоната.

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2015 года международная рабочая группа историков и археологов из России и Германии, которая провела новое исследование знаменитого Большого Шигирского идола, обнародовала сенсационные данные. Оказалось, что деревянной скульптуре, найденной в конце XIX века между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, не 9 тысяч лет, как считалось ранее, а 11 тысяч, что однозначно делает его самой древней из известных человечеству деревянных скульптур.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»