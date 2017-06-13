Большой Шигирский идол не поедет «на гастроли» по музеям мира: 11-тысячелетняя скульптура не выдержит перевозку (ФОТО)

Шигирский идол, который в эти дни привлек в Екатеринбург ученых из семи стран мира, не будет выставляться нигде, кроме родного музея. Реставраторы выступают против перевозки древнейшей деревянной скульптуры, возраст которой превышает 11 тысяч лет. Вместо этого ученые продолжат изучать артефакт: возраст его уже не изменится, а вот над тем – кого или что изображает идол и что за письмена покрывают его тело – будут рассуждать еще долго.

Сегодня в Екатеринбурге началась международная научно-практическая конференция, посвященная последним исследованиям Большого Шигирского идола. Обсудить последние данные по скульптуре, порассуждать над ее судьбой и наметить дальнейший план исследований в Екатеринбург приехали ученые из 7 стран мира, которые занимались установлением возраста идола или изучением его значения в контексте евроазиатской культуры. На первой же сессии они все-таки сошлись во мнении: исследования Германского археологического института, установившие, что идолу 11 тысяч лет, а не 9,5 тысяч – верны. Хотя, как рассказали участники конференции, без дискуссии все-таки не обошлось.

«Ученые на то и ученые, чтобы спорить и доказывать свою точку зрения. И методы постоянно совершенствуются, и аппаратура. Но я думаю, что возраст Шигирского идола определен окончательно. Другие какие-то моменты еще будут уточняться, но не возраст. Мы наконец-то попали в точку», – отметил сегодня на пресс-конференции куратор департамента древностей Государственного агентства по охране культурного наследия Нижней Саксонии Томас Тербергер.

При этом ученые согласны, что внимание к Шигирскому идолу в мировом масштабе привлекло именно уточнение возраста. Сегодня в Свердловский областной краеведческий музей постоянно поступают запросы от коллег, которые просят рассмотреть возможность привезти Шигирского идола. Но вероятность, что идол покинет свою кладовую, крайне мала.

«К нам постоянно поступают запросы. Но реставраторы категорически против того, чтобы идола куда-то везли, исходя из оценки состояния скульптуры. Поэтому вероятность, что он будет выставляться где-то еще, кроме краеведческого музея, мала. Также я не думаю, что идола у нас отберут для хранения в Москве или Санкт-Петербурге. По новым законам есть норма, что предмет закреплен за той территорией, где он найден», – прокомментировала директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова.

Вокруг Шигирского идола по-прежнему много тайн, которые ученые будут разгадывать годами, а может и десятилетиями, – уверены участники конференции. Доподлинно никто не знает – что же или кого идол изображал. Это мог быть человек, бог, душа, – отметила заместитель директора Института археологии УрО РАН Наталья Чаиркина. Поскольку Шигирский идол – единственный в своем роде артефакт, ученым крайне сложно проводить аналогии с другими подобными древними деревянными скульптурами. Реконструкция мировоззрения, которое было присуще людям на Урале в каменном веке, процесс спорный и небыстрый. Также учены до сих пор спорят – что же за орнамент нанесен на поверхности скульптуры. Изображение было сильно разрушено и до сих пор не удалось восстановить полную картину, хотя пазлы постепенно складываются.

Поэтому исследования идола будут идти еще долго. Но для этого от идола не потребуется отщипывать частицы, как это было при исследовании точного возраста. Напомним, в июле 2015 года было возбуждено редкое по нынешним временам уголовное дело – о повреждении музейного экспоната. В марте 2016-го дело было закрыто, поскольку в действиях музейщиков не нашли состава преступления.

Однако сегодня можно детально рассказать, как создавался идол и какой путь прошел, прежде чем попасть к музейщикам.

«Как был сделан идол, можно реконструировать сегодня точно, – рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Жилин. – Первоначально крупную лиственницу срубили, потом раскололи, потом благополучно выровняли. Сначала плоскости или основание или голову проработали. После этих черновых работ абразивом отшлифовали поверхность, после чего стамесками с разной шириной лезвия вырубили орнамент. В последнюю очередь обрабатывалось лицо. Его обрабатывали при помощи инструментов из нижних зубов бобра. Когда затачивается резец бобра, получается инструмент, которым удобно выбирать мелкие отверстия, поверхности. Потом идол был поставлен на каменный постамент или другую поверхность, в землю он не зарывался. Отстоял какое-то время. Когда пошли трещины, упал в озеро, немного там поплавал и утонул в торфе».

Для справки: Шигирская кладовая представляет уникальные предметы, обнаруженные при разработке Шигирского торфяника близ современного Кировграда. Самый известный экспонат Шигирской археологической коллекции – Большой Шигирский идол, найденный 24 января 1890 года. Идол изготовлен из ствола лиственницы и некогда представлял собой фигуру высотой 5,3 м с объемной головой и туловом в форме доски. Из-за плохой сохранности он распался на отдельные фрагменты. В 1914 году археолог Толмачев выполнил научную реконструкцию идола. В 1997 году в лабораториях Геологического института РАН и Института истории материальной культуры РАН были проведены независимые экспертизы по радиоуглеродному определению возраста идола. Тогда российские ученые установили, что Шигирскому идолу 9,5 тысяч лет. До 2015 года именно этот возраст считался официальным возрастом скульптуры. Уточнения немецких ученых позволили говорить, что Шигирский идол – древнейшая в мире монументальная деревянная скульптура.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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