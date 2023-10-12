По Екатеринбургу начал ходить арт-трамвай с изображениями Шигирского идола и майонеза (ФОТО)

В Екатеринбурге появился арт-трамвай, на котором нарисованы Шигирский идол, «Коляда-театр», УЗТМ, майонез ЕЖК, Белая башня и другие городские достопримечательности.

Необычный движущийся арт-объект стал совместным проектом «Яндекс.Карт» и фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Трамвай будет три месяца ходить по маршруту № 15 – одному из самых длинных в городе.

Он следует от улицы 40 лет ВЛКСМ через центр до Вторчермета и проезжает мимо главных достопримечательностей Екатеринбурга. Многие смогут увидеть и сфотографировать его во время прогулки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»