Православная активистка обещала Высокинскому регулярное чтение молитв в его приемной (СКРИН)

После вчерашней встречи главы Екатеринбурга Александра Высокинского с защитниками сквера у драмтеатра нашлись верующие, которые посчитали, что их права этим ущемлены.

Свои претензии мэру Екатеринбурга через фейсбук выразила православная активистка Оксана Иванова, написавшая: «Можно спросить, почему судьбу храма Вы решаете с безбожниками и противниками Бога и Церкви, с людьми, которым не дорога ни христианская, ни историческая традиция Екатеринбурга. Только потому, что они громко кричат и заборы ломают? Вы думаете, мы не умеем кричать и у нас сил на забор не хватит? Или не уверены, что мы можем 59 человек собрать, чтобы высказать свои требования? Или Вы мэр только воинствующих атеистов и хулиганов, верующих Вы не считаете ни горожанами, ни теми, чьи интересы должны защищать? Вы действительно хотите, чтобы мы начали ходить еженедельно читать акафисты святой Екатерине у Вас в приемной, потому что Вы отказываете нам в законном праве восстановить собор? Так не проблема, благочестивыми женщинами не оскудела земля уральская. Прямо с понедельника и начнем. Или ждем приглашения на встречу. Молимся о Вашем здравии, благополучии и долгоденствии».

Как уже сообщал РИА «Новый День», вчера глава города принял в здании мэрии 59 активистов (хотя изначально приглашал 30). Во время обсуждения вопроса «обнуления ситуации» (так Высокинский завуалировал тему сноса или сохранения забора у драмтеатра) он попросил защитников сквера забор не трогать, чтобы лишний раз не ранить чувства православной общественности, радеющей за строительство храма. Между прочим, он сообщил, что православных просили до снижения градуса в обществе не проводить в сквере молебны и другие мероприятия. Но несколько десятков человек с иконами и молитвами вчера там все же собрались.

«Храм в натуре нужен». Акция православных в сквере

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.05.19

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