«А провожать кто будет?» Заксо прекратило депутатские полномочия Шептия

Заксобрание Свердловской области досрочно прекратило депутатские полномочия первого вице-спикера Виктора Шептия в связи с делегированием его в Совет Федерации от губернатора.

Спикер Людмила Бабушкина назвала этот вопрос «почти грустным». «18 лет, 5 созывов избиратели Ирбитского округа доверяли Виктору Анатольевичу защиту своих интересов, и он оправдывал их доверие», – сказала она. Шептий ответил на ее любезность: «Мы с Людмилой Валентиновной и еще некоторыми коллегами работаем уже 19 лет. У нас не просто законодательный орган, у нас коллектив людей достойных, которых поддерживают земляки, следовательно, доверяют».

Единственный вопрос задал депутат Армен Карапетян: «Это грустная тема, да. А провожать кто будет?» – поинтересовался он. «Мы депутатам поручим. Можем вам поручить», – ответила Бабушкина.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о новом представителе в Совете Федерации. Им, как и предполагалось, стал Виктор Шептий. «Сегодня я назначил депутата заксобрания Свердловской области Виктора Шептия своим представителем в Совете Федерации. Указ уже подписан. Уверен, Виктор Анатольевич достойно представит нашу область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала», – рассказал Куйвашев в своём телеграм-канале.

Кто займет кресло Виктора Шептия в заксо, будет решаться осенью на довыборах по Ирбитскому округу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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