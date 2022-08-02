«Верх цинизма»: в канун выборов Запад приступил к попыткам развала России на удельные княжества

Запад взял курс на стимулирование сепаратистских настроений в России, пытаясь добиться развала страны на удельные княжества. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. По его данным, прозападные ресурсы пытаются дестабилизировать выборный процесс в РФ, обкатывая новые методы с прицелом на президентские выборы 2024 года.

«В настоящее время мы фиксируем подготовку прозападных СМИ и соцсетей, включая ресурсы иноагентов, к активному воздействию на электоральный процесс. Так, началось распространение очередных как бы экспертных материалов и комментариев, в которых уже пытаются очернить волеизъявление российских избирателей, предстоящее в единый день голосования 11 сентября», – сообщил Климов.

Сенатор обратил внимание, что на Западе критикуют Россию, например, за ограничение на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям. При этом, он отметил, что одновременно там публично высказывается поддержка лицам, «которые заведомо не имеют право претендовать на выборные должности в России».

«Скандально известная у нас немецкая государственная пропагандистская машина и установленный в России иноагент Deutsche Welle*, освещая выборы в муниципальные органы Москвы, выступает в поддержку фигурантов, уличенных в серьезных правонарушениях, включая тех, кто уже осужден на основании УК РФ. В натовской Германии прямо пишут о том, что оппозиционные, прозападно настроенные депутаты московских муниципалитетов могут сыграть в будущем, цитирую, «важную роль в подъеме протестных социальных движений». Вот, значит, на что они рассчитывают на этих выборах!», – пояснил сенатор.

«Американские коллеги немецких провокаторов через иноагента «Радио Свобода»* подстрекательски намекают российской аудитории, цитирую, «самая безопасная форма протеста – саботаж», то есть не выполнять приказы, делать что-то исподтишка, назло, в том числе, и голосовать протестно», – отметил он.

Также Климов считает, что на выборах в сентябре «заморские оппоненты будут пытаться обкатывать новые приемы и методы» с прицелом на российские президентские выборы 24-го года, причем делая упор не только на столицу.

«Помимо Москвы внимание наших недругов ожидаемо привлечено к Калининградской области, против которой натовская Литва затеяла провокационную возню с блокадой железнодорожного и автомобильного транзита… В Вильнюсе, где давно свили антироссийское гнездо западные ставленники из числа перебежчиков и восточноевропейских русофобов, не могли не знать, планируя свои новые провокации, что в Калининградской области сейчас идет кампания по выборам губернатора», – подчеркнул сенатор.

В этой связи он подчеркнул, что на Западе сегодня, как и полвека назад, делают ставку на развал России на отдельные национальные образования.

«В канун очередного избирательного цикла вброшена тема так называемой деколонизации России. В натовской Праге с 22 по 24 июля по этому поводу даже организовали соответствующую сходку под громким названием «Форум свободных народов России». Его цель – создать кадровый потенциал для последующих «независимых» республик на обломках «путинской России». В отличие от большинства прежних вот этих изменников, посетители русофобского пражского гнезда не намерены сберегать «москвоцентризм». То есть, в их понимании, в будущем на российских просторах должны существовать небольшие «свободные» государства коренных народов и регионов. Сама же Москва станет-де центром некой Московской республики в границах Московского царства 600-летней давности», – пояснил Климов.

«Могут сказать, что в недружественной Чехии собрались бессильные маргиналы. Но почему-то сразу после их сходки президент Франции и завсегдатай «Большой семерки» Эммануэль Макрон публично назвал Россию «одной из последних колониальных империалистических держав». А всего за месяц до описываемых событий в США обнародовали план по распилу России на небольшие государства, да еще и карту репарации нашего отечества приложили. Причем, в авторах развала РФ на удельные княжества средневекового типа значится правительственная комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе – верх цинизма, более известная как Хельсинская комиссия. От ее имени и брифинг провели в Вашингтоне по «деколонизации» России. Это все вот в эти дни», – констатировал он.

Сенатор напомнил, что истоки попыток США по развалу России кроются еще в 70-х годах, когда в Хельсинки прошло совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе с участием Вашингтона и Москвы.

«Как показала история, через 15 лет после означенных событий Советского Союза как геополитической реальности не стало. Так что серьезность организаторов нового движения по так называемой деколонизации России и их деструктивного настроя сомнений не вызывает», – подчеркнул он.

Кроме того, сенатор отметил, что чем ближе выборы, тем более усиливается «русофобская возня» в ОБСЕ по поводу запуска так называемого «московского механизма».

«Его цель, с одной стороны, дать агитационно-пропагандистские заготовки для еще пасущихся на российских просторах «троянских коней» с пастухами из ставленников Запада. С другой же стороны – продлить как можно дольше кампанию по дискредитации нашей Родины на международных площадках. Показательно, что из 57 входящих в ОБСЕ стран, 38 – такого рода инициативы поддерживают. Все эти страны известны провашингтонской ориентацией своих нынешних руководителей. А законом США от 2017 года прямо предписывается использование площадки ОБСЕ для, цитирую, «сдерживания России как противника Америки», – заключил Климов.

В России единый день голосования в этом году состоится 11 сентября. В 15 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

* – органиции признаны в России иноагентами, их вещание и трансляция на территории РФ запрещены.

Москва, Мария Соколова

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